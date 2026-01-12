Auto, Start e stop: come funziona e quali sono i vantaggi

Il sistema Start e Stop è diventato una dotazione quasi standard sulle auto di nuova immatricolazione. Nato per ridurre consumi ed emissioni nei contesti urbani, spegne il motore in determinati contesti

In termini operativi, lo Start e Stop spegne automaticamente il motore quando il veicolo si ferma, ad esempio a un semaforo o in coda, e lo riavvia nel momento in cui il conducente riprende la marcia. Sulle vetture con cambio manuale lo spegnimento avviene quando si inserisce la folle e si rilascia la frizione; su quelle con cambio automatico, quando si mantiene premuto il pedale del freno. La riaccensione è immediata e avviene senza interventi aggiuntivi da parte del guidatore.

La centralina Il sistema è gestito da una centralina che monitora una serie di parametri: stato di carica della batteria, temperatura del motore, condizioni climatiche, utilizzo del climatizzatore e richieste di potenza. Se uno di questi elementi non rientra nei valori ottimali, lo Start e Stop non entra in funzione, a tutela dell’affidabilità meccanica e del comfort. Dal punto di vista tecnico, lo Start e Stop richiede componenti specifici. Il motorino di avviamento è rinforzato per sopportare un numero di cicli nettamente superiore rispetto a un’auto tradizionale, mentre la batteria è di tipo EFB o AGM, progettata per garantire rapidi spunti di avviamento e una maggiore resistenza alle scariche. Anche l’alternatore lavora in modo più evoluto, spesso integrato in sistemi di recupero dell’energia in frenata.