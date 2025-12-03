Offerte Sky
Gomme 4 stagioni, cosa sono e quali sono i pro e i contro

Motori
©Getty

Se non volete cambiare ogni sei mesi il vostro treno di pneumatici, potete optare per la soluzione delle cosiddette gomme 4 stagioni. Vediamo quali sono le condizioni per poterle montare sulla propria auto e quali i vantaggi e gli svantaggi

Le gomme 4 stagioni sono una soluzione intermedia tra gli pneumatici estivi e quelli invernali, adatti per chi vive in condizioni climatiche moderate e per evitare di effettuare il cambio gomme al mutare delle stagioni. Hanno però prestazioni inferiori rispetto alle gomme stagionali, specie se le temperature sono molto calde o molto fredde (con neve o ghiaccio), e una maggiore usura. Insomma, sono l'ideale per chi percorre pochi chilometri (circa 10/15 km all'anno), vive in zone con climi non estremi e vuole evitare i costi e la seccatura del cambio stagionale.

Possono essere utilizzate anche in zone montane con neve occasionale: è però fondamentale avere con sé le catene da neve in caso di nevicate intense.

Vantaggi e svantaggi

Cerchiamo di rassumere i vantaggi delle gomme 4 stagioni: la versatilità anzitutto, perché si evita il cambio frequente degli pneumatici (e la relativa spesa) e la convenienza perché possiamo avere un unico treno di gomme per tutto l'anno. Sono perfette per chi vive in climi miti e temperati, senza enormi escursioni termiche. Ovviamente però le performance si riducono in condizioni estive molto calde o invernali severe rispetto agli pneumatici specifici e hanno una durata di circa 10mila chilometri in meno rispetto a un treno stagionale a causa dell'uso continuo tutto l'anno. 

