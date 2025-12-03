Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Fermo amministrativo dell'auto, cos'è e cosa comporta

Motori

Disciplinato dall'articolo 214 del Codice della Strada, è una sanzione che impedisce la circolazione del veicolo e solitamente viene comminato a causa di crediti non pagati, come multe o tasse. Circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo comporta sanzioni elevate e la confisca dello stesso

Il fermo amministrativo è un provvedimento che blocca un veicolo il cui proprietario non è in regola con debiti non pagati. Regolato dall'articolo 214 del Codice della Strada viene emesso per riscuotere tasse, multe o imposte non corrisposte. Comporta il divieto di circolazione, con un sigillo applicato sul mezzo e  l'impossibilità di vendere o rottamare lo stesso. La vettura deve inoltre essere parcheggiata in un luogo privato. Se si viene sorpresi a guidare un'auto in fermo amministrativo ci sono pesanti sanzioni, sia pecuniarie ma che arrivano anche al sequestro e alla confisca.

L'articolo 214 del codice della strada

Il fermo amministrativo di un veicolo è disciplinato dall'articolo 214 del Codice della Strada. È diverso dal sequestro (che può avvenire successivamente se si viola il fermo) perché è una misura amministrativa e non cautelare. 

Le sanzioni

Se il veicolo viene fatto circolare durante il fermo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €770,00 a €3.086,00. Se il trasgressore è il custode del veicolo (nominato nel provvedimento), la sanzione è più alta (da 1.984 a 7.937 €) e ci sono in più la revoca della patente e la confisca del veicolo, con rimozione e trasporto immediato del mezzo in un deposito autorizzato.

 

Sull'auto, come detto, viene applicato un sigillo che, se rimosso dal conducente, è punibile con la reclusione e una multa. Al termine del periodo di fermo, il veicolo deve essere restituito all'avente diritto dopo aver richiesto la reimmissione in circolazione e ottenuto la rimozione del vincolo.

Motori: ultime notizie

Auto, i modelli in uscita a dicembre 2025

Auto

Tutti i modelli in arrivo nel mese appena iniziato, con nuovi ingressi a listino, prime consegne,...

Fermo amministrativo dell'auto, cos'è e cosa comporta

Motori

Disciplinato dall'articolo 214 del Codice della Strada, è una sanzione che impedisce la...

Gomme 4 stagioni, cosa sono e quali sono i pro e i contro

Motori

Se non volete cambiare ogni sei mesi il vostro treno di pneumatici, potete optare per la...

Il PIL viaggia in furgone: 4,9% e 1,53 milioni di posti di lavoro

Motori

Nel 60° anniversario di uno dei veicoli commerciali più iconici, il Ford Transit, la ricerca...

Autostrade, rimborso dei pedaggi in caso di cantieri e traffico

Motori

Lavori programmati, cantieri più o meno estesi e duraturi, restringimenti di carreggiata,...

I più letti