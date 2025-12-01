Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Raduni auto dicembre, calendario e date: gli eventi in programma in Italia

Motori

Nel mese di dicembre sono diversi i raduni per gli appassionati di auto in Italia, molti proprio a tema natalizio

Nel dicembre 2025 ci sono diversi raduni automobilistici interessanti, tra cui il raduno "Ruote nella Storia" tra Scilla e Cariddi organizzato dall'Automobile Club Reggio Calabria per il 7 dicembre. Ma non solo.

III raduno a Livorno in 4 - Livorno, dal 6 all'8 dicembre 


Raduno nazionale dedicati ai possessori e appassionati di Renault 4 provenienti da tutta Italia. Tre giorni dedicati alla scoperta della città con visite guidate, momenti conviviali e iniziative culturali.


5° Auto moto raduno di beneficenza: Regaliamo un sorriso - Palestrina 14 dicembre

Accesso è totalmente gratuito, sia per il pubblico che per i partecipanti con auto o moto di ogni genere. Un’occasione speciale per condividere la passione per i motori facendo del bene. Durante l’evento raccolta di materiale scolastico e giocattoli, che verranno donati prima di Natale ai bambini meno fortunati.

Raduno d'auto d'epoca storiche e sportive -  Campagnola (PD), 7/12

Raduno aperto ad auto d’epoca, storiche e sportive. Partecipazione ad offerta libera, comprensiva di gadget, aperitivo di benvenuto, premiazioni.

Motori: ultime notizie

Raduni auto dicembre, calendario e date: gli eventi in Italia

Motori

Nel mese di dicembre sono diversi i raduni per gli appassionati di auto in Italia, molti proprio...

Moto in inverno, i consigli per la stagione fredda

Moto

L'abbigliamento, i percorsi più adatti, le alternative da scegliere. Tutto quello che c'è da...

Drive Club, le puntate della rubrica di auto e mobilità di Sky TG24

Drive Club, la rubrica sui motori

L'approfondimento sul mondo dell'automotive va in onda il sabato alle 15:30 su Sky TG24, in...

Autovelox, da oggi multe nulle per i dispositivi non registrati

Motori

Si è concluso il censimento nazionale dei rilevatori di velocità. La registrazione sul portale...

Cos'è la distanza di sicurezza e come si calcola

Motori

Quando guidiamo la nostra auto dobbiamo mantenere sempre uno spazio sufficiente davanti a noi e...

I più letti