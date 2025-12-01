Raduni auto dicembre, calendario e date: gli eventi in Italia

Nel dicembre 2025 ci sono diversi raduni automobilistici interessanti, tra cui il raduno "Ruote nella Storia" tra Scilla e Cariddi organizzato dall'Automobile Club Reggio Calabria per il 7 dicembre. Ma non solo.

III raduno a Livorno in 4 - Livorno, dal 6 all'8 dicembre



Raduno nazionale dedicati ai possessori e appassionati di Renault 4 provenienti da tutta Italia. Tre giorni dedicati alla scoperta della città con visite guidate, momenti conviviali e iniziative culturali.



5° Auto moto raduno di beneficenza: Regaliamo un sorriso - Palestrina 14 dicembre

Accesso è totalmente gratuito, sia per il pubblico che per i partecipanti con auto o moto di ogni genere. Un’occasione speciale per condividere la passione per i motori facendo del bene. Durante l’evento raccolta di materiale scolastico e giocattoli, che verranno donati prima di Natale ai bambini meno fortunati.

Raduno d'auto d'epoca storiche e sportive - Campagnola (PD), 7/12

Raduno aperto ad auto d’epoca, storiche e sportive. Partecipazione ad offerta libera, comprensiva di gadget, aperitivo di benvenuto, premiazioni.