Liquido antigelo, a cosa serve e come scegliere quello giusto

Con l'abbassarsi delle temperature, se guidiamo in aree dove il clima è molto rigido, è utile utilizzare il liquido antigelo nelle nostre auto per prevenire il congelamento del motore

Con l'arrivo dei mesi invernali occorre prendere delle precauzioni anche per le nostra auto. Per questo è consigliabile utilizzare il liquido antigelo, che serve a evitare il congelamento e il surriscaldamento del motore, oltre a proteggere dalla corrosione.

Ce ne sono diversi in commercio, quindi è utile consultare il manuale della nostra auto per acquistare quello con le giuste specifiche.

A cosa serve

Il liquido antigelo sostanzialmente evita il congelamento, facendo in modo che l'acqua nel sistema di raffreddamento non geli durante l'inverno, eventualità che comporterebbe gravi danni per il motore. Allo stesso tempo evita il surriscaldamento, alzando il punto di ebollizione del liquido, permettendo al motore di funzionare anche ad alte temperature senza surriscaldarsi. È fondamentale anche per proteggere le parti del motore dalla corrosione, dato che la sua composizione impedisce la formazione di ruggine e inibisce il fenomeno dell'ossidazione all'interno del motore e del sistema di raffreddamento. Tutto ciò giova al funzionamento del motore stesso e alla sua durata nel tempo

Quale scegliere?

Come detto, bisogna attenersi a quanto indicato dal manuale d'uso dell'auto. Una regola fondamentale è però quella di non mischiare liquidi di tipo diverso (liquidi diversi hanno colore diverso) perché potrebbero non amalgamarsi e formare un gel dannoso per il motore. Poi una volta acquistato quello corretto manteniamo nel tempo sempre lo stesso colore, perché il colore indica la tecnologia chimica con la quale il liquido è realizzato (ad esempio i colori giallo e rosso sono spesso più resistenti alle basse temperature).

Ci sono diverse tecnologie alle quali corrispondono sigle diverse:

G11 (colori verde/blu/giallo): adatto a motori più vecchi. G12/G12+ (colori rosso/rosa): di tecnologia più moderna. G12++/G13 (colore viola): di ultima generazione ed ecologico.

Inoltre possiamo decidere se acquistarlo già diluito e quindi pronto all'uso o concentrato, da diluire con acqua distillata prima dell'uso secondo le indicazioni