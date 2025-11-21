Offerte Black Friday
Rombo di Tuono, il programma della Rockin Roddin Reunion a Brescia

Motori

La 21esima edizione della manifestazione indoor di auto americane si terrà il 22 e 23 novembre 2025 al Brixia Forum di Brescia

Tra i più importanti eventi indoor dedicati alle auto americane, la 21esima edizione di Rombo di Tuono, la Rockin Roddin Reunion, si terrà il 22 e 23 novembre 2025 al Brixia Forum di Brescia. L'evento, interamente dedicato al mondo custom (moto e auto americane) coinvolge i più rappresentativi Car Club Italiani e d’oltre confine. Quest'anno includerà il Campionato Italiano Costruttori Custom "KICK", il contest Ride In (per moto customizzate da privati), un'area per concerti e intrattenimento, e una zona dedicata a tatuaggi e arte.

Sarà anche l'occasione per fare un salto negli anni Cinquanta con la musica e il “life style” dell'epoca, grazie anche alla partecipazione della crew degli Sbarbari Klan.

Eventi principali

  • Campionato Italiano Costruttori Custom “KICK”: le migliori officine professioniste si sfideranno per il titolo di “Top of the Year”.
  • Ride In: Un bike show per appassionati che presenteranno le proprie moto customizzate. I partecipanti potranno concorrere per il premio "Best in Show".
  • Rockin Roddin Reunion: La sezione indoor dedicata alle auto hot rod e custom americane, con la partecipazione di Car Club da tutta Italia e dall'estero.
  • Live Concert & Entertainment: Musica dal vivo e altre performance per ricreare l'atmosfera degli anni '50.
  • Artistic Area & Tattoo Zone: Un'area dedicata all'arte e ai tatuaggi.

