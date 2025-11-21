Rombo di Tuono, il programma della Rockin Roddin Reunion a Brescia

Tra i più importanti eventi indoor dedicati alle auto americane, la 21esima edizione di Rombo di Tuono, la Rockin Roddin Reunion, si terrà il 22 e 23 novembre 2025 al Brixia Forum di Brescia. L'evento, interamente dedicato al mondo custom (moto e auto americane) coinvolge i più rappresentativi Car Club Italiani e d’oltre confine. Quest'anno includerà il Campionato Italiano Costruttori Custom "KICK", il contest Ride In (per moto customizzate da privati), un'area per concerti e intrattenimento, e una zona dedicata a tatuaggi e arte.

Sarà anche l'occasione per fare un salto negli anni Cinquanta con la musica e il “life style” dell'epoca, grazie anche alla partecipazione della crew degli Sbarbari Klan.