Milano AutoClassica, tutte le novità dell’edizione 2025

Dal 21 al 23 novembre l’appuntamento richiamerà tantissimi appassionati, con l’evento aperto nelle tre giornate dalle 9.30 alle 19. I biglietti di ingresso sono disponibili online sul sito ufficiale oppure direttamente alle casse: il prezzo è fissato a 28 euro per chi acquisterà in loco e a 23 euro per chi sceglierà i canali digitali. Sconti per i ragazzi dai 13 ai 17 anni (15 euro il ticket di ingresso) con pacchetto famiglia a 50 euro per due adulti e due ragazzi mentre per tutti i tre giorni è disponibile un pass da 65 euro (55 euro online).

Quali auto

Protagonista a Milano AutoClassica 2025 sarà la Mercedes 190 SL che festeggia i 70 anni. Presenti poi diversi club ufficiali (Lamborghini, BMW e Jaguar su tutti) e un ampio mercato di memorabili e automobilia, oltre ad un’area chiamata “Next Generation Hub” e dedicata a JDM, supercar e tuning. Tornado ai brand presenti, spiccano Corvette che metterà in vetrina quattro modelli tra passato e futuro, in particolare la E-Ray Convertible da 644 CV e la C2 Stingray Spalti Window del 1963, grazie al supporto di Cavauto. A Milano AutoClassica poi ci saranno anche Lotus, con l’anteprima dell’Emira Cup, Bentley Milano con la Continental GT First Edition, McLaren con Artura Spider e anche Ferrari che celebrerà i 20 anni del Programma XX. Sempre in tema Cavallino, Rossocorsa Classiche porterà all’evento milanese anche una F50, una 512M, una Daytona, una 360 Modena e una Scuderia Spider 16M. Infine i Musei Ferrari esporranno una 750 Monza del 1954 e la 499P Modificata che ha vinto a Le Mans.

Immancabile la presenza di ASI, l’Automotoclub Storico Italiano, con un ricco panel di Talk e la presenza di alcuni modelli iconici. Proprio in tema 24 Ore francese, saranno esposte l’Alfa Romeo 8C 2300 Le Mans del 1931 del Museo Storico Alfa Romeo di Arese, una Osella-BMW PA8 del 1980 e una Tiga 287 Gruppo C del 1987. Ampio spazio anche ai marchi legati alla città di Milano, come Bianchi e Autobianchi e Iso Rivolta e un focus sulle due ruote con quattro Superbike storiche.