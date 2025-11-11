Rodaggio auto nuova, come farlo correttamente e perché è importante

Il rodaggio è un periodo di tempo nel quale consentiamo a un'auto nuova di "assestarsi" e serve a garantire prestazioni ottimali e una maggiore durata nel tempo del motore.

Solitamente dovrebbe durare circa 1.000 km: nel lasso di tempo che occorre per completare questi chilometri bisognerebbe evitare accelerazioni e frenate brusche, mantenere velocità moderate e variare i regimi di marcia, senza "chiedere troppo" al motore, soprattutto a freddo.

Il vantaggio del rodaggio è quello di permettere alle parti meccaniche dell'auto, come motore, cambi e freni, di assestarsi e di rodarsi gradualmente per garantire prestazioni ottimali e una maggiore durata nel tempo.

Come farlo

Ecco alcune accortezze da osservare per un corretto rodaggio di un'auto nuova. Bisogna anzitutto evitare accelerazioni forti e frenate brusche per i primi 300-1000 km, adottando invece una guida più fluida e anticipatoria. È utile alternare regimi più bassi e più alti, ma senza raggiungere i limiti massimi (non superare i 3.500 giri/min con i diesel e i 4.500 giri/min con i benzina). Inoltre è bene limitare l'uso dell'aria condizionata a pieno carico e non trainare rimorchi pesanti. Anche freni e pneumatici necessitano di un periodo di rodaggio, perciò conviene evitare nelle prime fasi frenate troppo aggressive. Prima di partire, specia con temperature basse, lasciamo scaldare qualche minuto il motore per consentire al lubrificante di circolare correttamente.

Perché è importante

Come detto, il rodaggio consente a tutte le parti nuove, incluse fasce elastiche, cuscinetti e bronzine, di accoppiarsi, assicurando che il motore e le altre componenti meccaniche durino più a lungo. Dopo il periodo di rodaggio, il veicolo raggiungerà la sua piena efficienza e prestazioni ottimali.