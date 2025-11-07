EICMA, all’eBay Garage una finestra su ricambi e accessori per moto

All’evento di Milano, eBay ha anticipato una nuova funzionalità: la Compatibilità Moto, pensata per semplificare la ricerca sulla piattaforma dei ricambi adatti al proprio mezzo. L’introduzione di questa novità “è un passo importante nella direzione di una tecnologia pensata per semplificare l’esperienza d’acquisto e rendere il marketplace ancora più vicino alle esigenze reali di chi vive e lavora con i motori”, ha spiegato Francesco Faà di Bruno, Head of Parts and Accessories di eBay in Italia e Francia

Per il quarto anno consecutivo eBay è presente a EICMA, l’Esposizione Internazionale delle Due Ruote a Milano con l’eBay Garage. Lo spazio rappresenta una finestra sul mondo della categoria Ricambi e Accessori per Auto e Moto, una delle più importanti e performanti sulla piattaforma. “EICMA è il luogo dove si incontrano le storie, le competenze e le passioni che animano il mondo delle due ruote”, ha spiegato Francesco Faà di Bruno, Head of Parts and Accessories di eBay in Italia e Francia. Per l’azienda “essere qui significa continuare a costruire un ponte tra chi cerca soluzioni affidabili e chi le offre, valorizzando ogni giorno la categoria Ricambi e Accessori Auto e Moto, un segmento in continua crescita sulla piattaforma. L’introduzione della Compatibilità Moto è un passo importante in questa direzione: una tecnologia pensata per semplificare l’esperienza d’acquisto e rendere il marketplace ancora più vicino alle esigenze reali di chi vive e lavora con i motori”.

Che cos’è la nuova funzionalità “Compatibilità Moto” In occasione dell’edizione 2025 di EICMA, eBay ha anticipato una nuova funzionalità: si tratta della Compatibilità Moto, pensata per semplificare la ricerca dei ricambi compatibili sulla piattaforma. Dunque dopo l’esperienza positiva nel settore auto, la piattaforma estende questa tecnologia a quello delle due ruote partendo proprio dall’Italia e dalla Francia come mercati pilota. Grazie all’accordo con un fornitore leader nel settore dei database di compatibilità, gli utenti potranno presto individuare su eBay i ricambi adatti alla propria moto selezionandone il modello e inserendo il numero di targa. La nuova funzionalità sarà disponibile nei prossimi mesi.

La presenza di eBay a EICMA eBay a EICMA è all’interno del Padiglione 5, Stand I53, dove vengono accolti professionisti, rivenditori, appassionati e semplici curiosi del mondo delle due ruote. Nel corso della manifestazione, l’eBay Garage ospita quattro moto iconiche, vetrina simbolica dei ricambi e degli accessori reperibili sulla piattaforma: ogni moto infatti è equipaggiata con componenti originali e compatibili disponibili sul marketplace, a dimostrazione della varietà e della ricchezza dell’offerta dedicata al mondo delle due ruote. Si tratta di una Vespa VBB2 150 del 1963, una Ducati 1299 Superleggera del 2017 con componenti originali e compatibili reperibili su eBay, una Kawasaki Z1 900 del 1973, restaurata con accessori selezionati tra originali e aftermarket e una Suzuki GSX 1300 R Hayabusa del 1999, customizzata e costruita dal team francese di High Side. Nel corso delle giornate aperte al pubblico, lo stand eBay è animato da un ricco programma di incontri e appuntamenti live: grazie alle presenza di un hero-seller di eBay gli appassionati possono confrontarsi e trovare nuovi spunti e consigli per la manutenzione, gestione delle moto e scoprire come sfruttare al meglio le potenzialità dell’e-commerce per far crescere il proprio business. Infine, proprio in questi giorni, lo stand accoglie anche alcuni piloti ed ex piloti di fama internazionale come Kevin Schwantz, Tony Cairoli, Troy Bayliss e Carlos Checa, protagonisti di incontri con il pubblico e momenti di racconto. “eBay si conferma una presenza molto dinamica, ingaggiante e innovativa all’interno dell’Edizione 2025”, ha dichiarato Federico Aliverti, Direttore Generale di EICMA. “Contare su un importante player internazionale come loro è sicuramente motivo di soddisfazione, perché porta valore all’interno della nostra proposta espositiva, ma è anche una conferma di quanto EICMA offra un contatto privilegiato con un’ampissima comunità degli appassionati e palcoscenico internazionale ormai imprescindibile per chi opera nel mondo delle due ruote”.

L’importanza del comparto moto per gli italiani Del resto il settore delle moto riveste una particolare importanza per gli italiani, come testimoniato da un’indagine condotta da Ipsos per eBay. Da questa risulta infatti che 4 italiani su 10 possiedono una moto o un motorino e il 32% vorrebbe averli. Inoltre la passione dei motociclisti italiani per i loro mezzi passa anche attraverso la cura e la manutenzione, che per il 41% è affidata al “fai da te” soprattutto per le attività ordinarie e di più facile gestione. Per l’acquisto dei ricambi, invece, ci si affida principalmente all’e-commerce per la convenienza economica, per la possibilità di fare confronti, la disponibilità immediata, la vastità dell’assortimento e la comodità di farlo ovunque ci si trovi. “Con questa ricerca abbiamo voluto dare la parola direttamente agli italiani per capire cosa la moto rappresenti davvero per loro, quali siano le abitudini di consumo, le aspettative, le opportunità”, ha spiegato Francesco Faà di Bruno. “eBay è un punto di riferimento per la compravendita di ricambi e accessori in Italia. Siamo in continuo ascolto della nostra community e vogliamo continuare a essere il luogo in cui gli appassionati e le appassionate di moto possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere al meglio la loro passione, soddisfacendo ogni esigenza”.