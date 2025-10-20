Carico sporgente in auto, regole e limiti: cosa dice Codice Strada

Quando carichiamo la nostra auto per un trasporto molto ingombrante dobbiamo stare attenti alle regole da rispettare. Secondo il Codice della Strada infatti il nostro carico non può sporgere dalla parte anteriore dell'auto e solo con alcuni limiti dietro e sui lati. Vediamo cosa dice la legge, per non incorrere in sanzioni anche gravi

L'articolo 164 del Codice della Strada stabilisce per caricare la nostra auto dobbiamo rispettare determinate regole. Il carico infatti non deve superare i limiti di sagoma e non può sporgere anteriormente. Può farlo dietro, per un massimo di 3/10 rispetto alla lunghezza del veicolo, a condizione che sia ben segnalata con pannelli a strisce bianche e rosse. O anche lateralmente, ma per un massimo di 30 cm per lato rispetto ai fari di posizione e con segnalazione luminosa di notte.

Limiti di sporgenza: il riepilogo

Come detto, nella parte anteriore dell'auto non è consentita alcuna sporgenza, mentre è ammessa una sporgenza massima del 30% della lunghezza totale del veicolo per oggetti indivisibili. Lateralmente la sporgenza non deve superare i 30 cm dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Se il carico sporge dalla parte posteriore, deve essere segnalato con uno o due pannelli retroriflettenti posizionati alle estremità del carico, come indicato dall'articolo 164 del Codice della Strada. Se il carico sporge per tutta la larghezza del veicolo, è necessario esporre due pannelli, uno a destra e uno a sinistra, sulle estremità del carico.

Sanzioni

Qualora vengano violate queste indicazioni è prevista una sanzione per un importo che varia tra 87 e 344 euro per chi non rispetta l'articolo 164 del CdS. Se il carico supera i limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, (a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili; b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m; c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori purchè mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente (*) secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri), la multa può variare da 421 a 1.691 euro.

Ci sono casi in cui è previsto anche il ritiro dei documenti di guida: patente e carta di circolazione possono essere ritirati quando il carico non è posizionato correttamente.