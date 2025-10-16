Pressione gomme dell'auto, qual è quella corretta e come misurarla

Per sapere quanto dobbiamo gonfiare le gomme della nostra auto è sufficiente vedere i valori riportati sul libretto di uso e manutenzione dell'auto o sull'adesivo incollato solitamente nel montante della portiera lato guidatore. Poi possiamo misurare la pressione con un manometro (molte auto moderne lo segnalano autonomamente) ed eventualmente gonfiarle

Mantenere gli pneumatici della propria auto a una giusta pressione è fondamentale per una serie di fattori, tra cui la sicurezza, la manutenzione e il buon funzionamento dell'auto e le prestazioni della stessa. La pressione corretta degli pneumatici è indicata sul libretto di uso e manutenzione dell'auto e su un adesivo solitamente incollato nel montante della portiera lato guidatore o sullo sportellino del serbatoio.

Per misurarla è necessario utilizzare un manometro (molte auto moderne segnalano autonomamente una insufficiente pressione delle gomme attraverso la strumentazione digitale a bordo, solitamente con una spia che si accende sul cruscotto) rimuovendo il tappo della valvola dello pneumatico e poi confrontare il risultato con i valori consigliati. Quindi, se necessario, recarsi da un gommista per gonfiarle o farlo autonomamente se abbiamo gli strumenti necessari.

La giusta pressione

Il libretto di uso e manutenzione dell'auto è la fonte più affidabile per consultare i valori precisi della pressione alla quale gonfiare gli pneumatici della nostra auto. Molte auto, praticamente tutte, hanno anche un adesivo con le pressioni consigliate all'interno della portiera del guidatore o sul tappo del serbatoio del carburante. Su questo adesivo viene solitamente indicato il valore della pressione consigliata ad auto scarica o ad auto carica, sia delle gomme anteriori che di quelle posteriori. Per le gomme invernali, è consigliabile aumentare la pressione di circa 0.2 bar rispetto ai valori estivi, per compensare le basse temperature.

Come misurarla

La pressione delle gomme dell'auto andrebbe misurata a veicolo freddo, fermo da un po' o dopo aver guidato uno o due chilometri. Una volta svitato il tappo sulla valvola di ogni pneumatico bisogna collegare il manometro premendolo forte finché non sentiamo il sibilo dell'aria interrompersi. Lo strumento mostrerà il valore della pressione in bar (o PSI). Qualora il valore non fosse quello corretto, possiamo regolare il gonfiaggio usando un compressore d'aria. Una volta terminata l'operazione ricordiamoci di riavvitare il tappo per proteggere la valvola.