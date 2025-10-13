Aquaplaning: cos'è e come guidare in sicurezza in caso di pioggia

E' un fenomeno che può accadere in caso di forte pioggia e tecnicamente è la separazione tra la superficie del pneumatico e la strada creata da uno strato di acqua

Forse ci è capitato qualche volta, mentre siamo alla guida della nostra auto e c'è una forte pioggia, di sentire "slittare" la propria vettura e di perderne il controllo. Potrebbe essere l'effeto del cosiddetto "aquaplaning". Tecnicamente è la perdita di aderenza di un veicolo, che "galleggia" su uno strato d'acqua, che avviene quando c'è la separazione tra la superficie di tutti e quattro gli pneumatici e la strada creata proprio da uno strato di acqua.



Quando si verifica

L'aquaplaning si verifica gradualmente in caso di forte pioggia quando si aumenta la velocità del veicolo oppure quando la quantità di acqua sulla strada aumenta. Lo pneumatico non riesce più a drenare l'acqua sufficientemente in fretta: bisogna quindi anzitutto ridurre la velocità, senza frenare bruscamente. Non avviene così spesso, però, anzi: nella maggior parte dei casi, è soltanto una parte della gomma che perde il contatto con la superficie stradale.

Cosa fare

Per evitare però che questo fenomeno si verifichi quando siamo alla guida possiamo prendere delle precauzioni. Prima di tutto controlliamo sempre la pressione di gonfiaggio degli pneumatici. Quindi, se piove molto forte, evitiamo di andare troppo veloci e disattiviamo il controllo automatico della velocità (cruise control). Teniamo bene gli occhi sulla strada per evitare pozzanghere troppo ampie. Se sentiamo la macchina slittare a causa di questo fenomeno è importante non frenare bruscamente o effettuare cambi improvvisi di direzione, mantenendo una traiettoria dritta e lasciando che il veicolo attraversi le pozzanghere d'acqua, delcelerando fino a quando sentiamo che l'auto riprende l'aderenza. Se, in caso di slittamento, il nostro veicolo ha la trazione anteriore deceleriamo e sterziamo nella direzione opposta allo slittamento. Se il nostro veicolo ha la trazione posteriore invece, acceleriamo e se necessario sterziamo nella direzione opposta allo slittamento. In caso di veicolo 4x4 sterziamo nella direzione in cui si sta slittando e dopo aver ripreso trazione, nella direzione opposta