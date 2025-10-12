Revisione auto scaduta: cosa fare e le possibili sanzioni

Se ci accorgiamo che la revisione della nostra auto è scaduta dobbiamo fermare subito il veicolo e recarci in un centro autorizzato per effettuarlo. Le sanzioni sono molto pesanti. Vediamo nel dettaglio

La revisione dell'automobile va effettuata per la prima volta 4 anni dopo la prima immatricolazione, poi ogni due anni. Può capitare di dimenticarci di effettuarla, anche se oggi ci sono molti metodi per ricordarla, anche attraverso la registrazione in centri autorizzati. La prima cosa da fare se ci accorgiamo che la nostra revisione è scaduta è non circolare, prenotare un appuntamento in un centro revisioni e raggiungerlo il prima possibile.

Cosa fare se la revisione è scaduta

Una volta contattato un centro revisioni autorizzato o la Motorizzazione Civile per fissare un appuntamento, fermiamo il veicolo: l'unico viaggio consentito con la revisione scaduta è quello per raggiungere il centro revisioni il giorno dell'appuntamento