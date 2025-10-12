Revisione auto scaduta: cosa fare e le possibili sanzioni

Se ci accorgiamo che la revisione della nostra auto è scaduta dobbiamo fermare subito il veicolo e recarci in un centro autorizzato per effettuarlo. Le sanzioni sono molto pesanti. Vediamo nel dettaglio
La revisione dell'automobile va effettuata per la prima volta 4 anni dopo la prima immatricolazione, poi ogni due anni. Può capitare di dimenticarci di effettuarla, anche se oggi ci sono molti metodi per ricordarla, anche attraverso la registrazione in centri autorizzati. La prima cosa da fare se ci accorgiamo che la nostra revisione è scaduta è non circolare, prenotare un appuntamento in un centro revisioni e raggiungerlo il prima possibile.
Cosa fare se la revisione è scaduta
Una volta contattato un centro revisioni autorizzato o la Motorizzazione Civile per fissare un appuntamento, fermiamo il veicolo: l'unico viaggio consentito con la revisione scaduta è quello per raggiungere il centro revisioni il giorno dell'appuntamento
Le sanzioni
Le sanzioni sono di diverso livello in base alla reiterazione o meno dell'infrazione e al grado.
Per la prima infrazione è prevista una sanzione amministrativa da 173 a 694 euro e ritiro della carta di circolazione (sospensione della circolazione fino a quando la revisione non viene effettuata). Se poi si circola durante la sospensione, la multa può variare da 1.998 a 7.993 euro e si applica il fermo amministrativo per 90 giorni. Se poi la violazione si ripete, le sanzioni vengono raddoppiate e può essere disposta la confisca del veicolo. In caso di incidente con revisione scaduta, l'assicurazione può rifiutare il risarcimento.