Rimini Motor Week, il programma dell'evento alla Transitalia Expo

Dalla leggenda delle moto da strada alle avventure off-road, dagli scooter ai maxi-enduro, dai sidecar alle moto custom: dal 26 al 28 settembre Rimini, in piazzale Fellini, ospita il Rimini Motor Week, un motoraduno tra i più importanti d'Italia.

La location

Il cuore pulsante dell'evento sarà il Transitalia EXPO, dove motociclisti, appassionati e professionisti del settore potranno incontrarsi, scoprire novità e vivere un’esperienza immersiva. Sarà uno spazio dedicato alle aziende del mondo delle moto e degli accessori, che presenteranno le ultime novità del settore, offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di esplorare prodotti innovativi e scoprire le ultime tendenze. Il parcheggio riservato alle moto è un’area sicura e organizzata, che permette a tutti di parcheggiare in modo pratico.

Il programma

L’evento non sarà solo una vetrina per il mondo delle moto, ma anche un’occasione per vivere Rimini e il suo lungomare. I partecipanti potranno godersi una passeggiata sul mare, tra stand gastronomici che offriranno piatti tipici, street food e pesce fresco della Riviera. Musica dal vivo con dj set e band che animeranno la serata. Per tutti i partecipanti al Moto Raduno, ci sarà possibilità di guidare su un percorso esclusivo che porterà i motociclisti alla scoperta delle Terre di Coriano con una visita al Museo Marco Simoncelli, il luogo dove si celebra la memoria del campione di motociclismo che ha segnato la storia delle due ruote.