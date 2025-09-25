Liquido refrigerante per auto: cos'è e a cosa serve. Guida completa

Il liquido refrigerante dell'auto è un composto chimico a base di acqua e glicole che aiuta a mantenere il motore della nostra vettura alla giusta temperatura per farlo funzionare al meglio e prevenire surriscaldamento o congelamento. Circola nel sistema di raffreddamento per assorbire il calore dal motore e dissiparlo attraverso il radiatore. Va sempre controllato che sia al giusto livello e comunque va sostituito ogni 3 o 4 anni.

La sua funzione

La sua funzione principale, come detto, è mantenere il motore alla temperatura ideale di esercizio, assorbendo il calore generato durante la combustione e trasferendolo al radiatore. Allo stesso modo, grazie alla sua composizione (glicole etilenico), abbassa la temperatura di congelamento, evitando che il sistema si blocchi in inverno. Avendo inoltre un punto di ebollizione più alto rispetto all'acqua pura, evita che il motore si surriscaldi e si danneggi, specialmente in condizioni di caldo o sforzi elevati. Contiene additivi anticorrosivi che proteggono le componenti metalliche del sistema di raffreddamento dall'ossidazione e dall'usura e lubrifica le parti in movimento del motore evitando la formazione di calcare

I controlli

Bisogna regolarmente controllare il livello del liquido nel serbatoio, che si trova sotto il cofano dell'auto e farlo quando il motore è freddo e l'auto parcheggiata in piano. L'efficacia del liquido diminuisce nel tempo a causa della degradazione degli additivi e quindi, in base alle indicazioni del libretto di ogni singolo veicolo, va sostituito ogni 3 o 4 anni circa. Se ci accorgiamo che il livello si è abbassato proviamo a integrarlo e monitoriamo che non ci siano perdite.

Qualora ci fosse un surriscaldamento del motore si accenderà sul nostro cruscotto la spia del liquido refrigerante