Come intervenire correttamente in caso di gomma bucata

Se ci capita di bucare la gomma dell'auto, la prima cosa da fare, se siamo in marcia, è accostare l'auto in sicurezza. Dopodiché bisogna capire come intervenire. Possiamo utilizzare il kit di gonfiaggio, che ormai è presente su tutte le auto e permette di riparare piccole forature, sostituire noi autonomamente la gomma bucata con quella di scorta o con il ruotino, o ancora chiamare il carroattrezzi per portare l'auto in officina per sostituire la gomma.

Cosa fare

Una volta accostato il veicolo, per sicurezza accendiamo i lampeggianti, mettiamo il freno a mano e la prima marcia e se necessario indossiamo il gilet ad alta visibilità e posizioniamo il triangolo a 50 o 100 metri (in autostrada) dal veicolo. Se sulla gomma ci sono tagli, bolle o rigonfiamenti è necessario sostituirla: le bombolette riparanti sono una soluzione temporanea e spesso monouso; anche dopo il loro utilizzo, bisogna comunque portare il veicolo dal gommista.

Cambiare una gomma

Se decidiamo di sostituire da soli la gomma bucata con quella di scorta o con il ruotino è necessario seguire questi passaggi, una volta fermata l'auto e predisposto le misure di sicurezza descritte in precedenza (4 frecce, giubbino, triangolo):

allentare i dadi della ruota;

posizionare l’auto sul cric;

svitare completamente i dadi della ruota;

sostituire la gomma bucata con quella di scorta;

avvitare di nuovo i dadi.

Se montiamo il ruotino ricordiamo che va utilizzato solo per arrivare alla prima officina e a una velocità tra i 50 e gli 80 km/h.