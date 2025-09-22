Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Come intervenire correttamente in caso di gomma bucata

Motori
©Getty

Può capitare a tutti di forare uno pneumatico. L'importante è intervenire tempestivamente, così da evitare danni all'auto. Ecco cosa fare 

Se ci capita di bucare la gomma dell'auto, la prima cosa da fare, se siamo in marcia, è accostare l'auto in sicurezza. Dopodiché bisogna capire come intervenire. Possiamo utilizzare il kit di gonfiaggio, che ormai è presente su tutte le auto e permette di riparare piccole forature, sostituire noi autonomamente la gomma bucata con quella di scorta o con il ruotino, o ancora chiamare il carroattrezzi per portare l'auto in officina per sostituire la gomma.

Cosa fare

Una volta accostato il veicolo, per sicurezza accendiamo i lampeggianti, mettiamo il freno a mano e la prima marcia e se necessario indossiamo il gilet ad alta visibilità e posizioniamo il triangolo a 50 o 100 metri (in autostrada) dal veicolo. Se sulla gomma ci sono tagli, bolle o rigonfiamenti è necessario sostituirla: le bombolette riparanti sono una soluzione temporanea e spesso monouso; anche dopo il loro utilizzo, bisogna comunque portare il veicolo dal gommista.

Cambiare una gomma 

Se decidiamo di sostituire da soli la gomma bucata con quella di scorta o con il ruotino è necessario seguire questi passaggi, una volta fermata l'auto e predisposto le misure di sicurezza descritte in precedenza (4 frecce, giubbino, triangolo):

  • allentare i dadi della ruota;
  • posizionare l’auto sul cric;
  • svitare completamente i dadi della ruota;
  • sostituire la gomma bucata con quella di scorta;
  • avvitare di nuovo i dadi.

Se montiamo il ruotino ricordiamo che va utilizzato solo per arrivare alla prima officina e a una velocità tra i 50 e gli 80 km/h.

Motori: ultime notizie

Dacia Hipster Concept, mobilità alla portata di tutti

Gianluca Sepe

Come intervenire correttamente in caso di gomma bucata

Motori

Può capitare a tutti di forare uno pneumatico. L'importante è intervenire tempestivamente, così...

Fiat 500 Hybrid Torino, l'ibrida che omaggia la sua città natale. FOTO

Auto

L’edizione speciale prodotta nello stabilimento di Mirafiori debutterà al Salone dell'Auto di...

6 foto

Cosa significano le sigle sugli pneumatici e come leggerle

Motori

Forniscono dati essenziali come larghezza, rapporto...

La luce tagliente di Polestar5, GT elettrica allo stato puro

Saloni ed eventi

Sul tetto del mondo a batteria splende una nuova ammiraglia. Svelata a Monaco Polestar 5, una GT...

8 foto

I più letti