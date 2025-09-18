Italian Bike Week 2025, programma del raduno a Lignano Sabbiadoro

Dal 18 al 21 settembre 2025 torna a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, l'Italian Bike Week. Nata nel 2022 come costola “fuoristradistica” della celebre Biker Fest International e giunta alla sua quarta edizione, nel corso di questi anniè diventata uno dei principali eventi turistici legati al mondo off road in Italia, con decine di migliaia di motociclisti in arrivo da tutta Europa.

I demo ride

Gli appassionati hanno l’opportunità di provare gratuitamente su un circuito sterrato dedicato tutte le novità specialistiche delle principali case motociclistiche, che proprio in questo periodo presentano i nuovi modelli Enduro e Cross. I brand a due ruote saranno inoltre presenti con i loro stand anche nell’area dello Stadio Teghil, punto di partenza per i test ride dei modelli Adventure, Scrambler oltre a tourer e stradali.

L'off road arena

Fulcro dell’azione sarà la Off Road Arena, una gigantesca area sterrata di oltre 155.000 metri quadrati che ospiterà – oltre al già citato percorso riservato alle prove Demo – diversi tracciati dedicati alle varie attività. Sul principale (7 km che riprendono il percorso della prova speciale della mitica 12 Ore Enduro di Lignano) prenderanno vita gli Enduro Days, la due giorni di prove libere organizzata dall’MC Sabbiadoro per amatori e piloti esperti.

Tanto altro

Tra tour, musica, show e tanti “eventi nell’evento” tornano anche il Custom Bike Show (per gli amanti delle special e valido come tappa ufficiale dell’IMC - Italian Motorcycle Championship), la maxi parata motociclistica Saturday light Parade e la US Car on the Beach, il raduno di fine estate dedicato alle auto americane. Il festival ospiterà anche il Free Chapter Italian Event 2025, il meeting ufficiale del Free Chapter HOG a cui parteciperanno quasi 700 harleysti.