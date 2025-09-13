Salone del Camper 2025, il programma e gli eventi della fiera a Parma

Si inaugura il 13 settembre 2025 la 16esima edizione a Parma, con 300 espositori, oltre 600 mezzi ricreazionali, oltre 110.000 mq. espositivi, oltre 100.000 visitatori attesi. L' Italia è tra le mete più ambite dell’estate 2025: il 24% dei viaggiatori europei la sceglie per una vacanza in camper o caravan. Le destinazioni preferite sono Veneto, Toscana, Lombardia e Alto Adige.

Al via il 13 settembre 2025 la 16esima edizione del Salone del Camper a Parma. Secondo le statistiche ci sono 20 milioni di turisti itineranti in Europa, un parco circolante di oltre 6 milioni di veicoli aumentato del 25% negli ultimi 5 anni, una spesa giornaliera di circa 200 euro al giorno, un utilizzo di 79 giorni all’anno del mezzo: i camperisti e caravanisti arrivano ovunque, in qualunque stagione, amano il territorio e privilegiano la filiera agricola locale.

Rallentare è il nuovo benessere

È questo lo slogan di questa edizione. La lentezza non più come rinuncia, ma come atto rivoluzionario. Il turismo in camper (e caravan e van) è diffuso e sostenibile perché valorizza aree meno conosciute, contribuisce allo sviluppo territoriale perché genera spese giornaliere e acquisto di prodotti tipici, ed è ecologico perché il veicolo ricreazionale camper è a basso impatto in termini di Co2, favorisce il turismo lento e senza sprechi.

Il programma

Il salone si svolge dal 13 al 21 settembre ed è organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC – Associazione Produttori Caravan e Camper. La manifestazione sarà inaugurata sabato 13 settembre alle ore 11 in Sala Pietro Barilla (padiglione 1), alla presenza di Franco Mosconi, Presidente Fiere di Parma, Michele Guerra Sindaco di Parma, Simone Niccolai Presidente APC, Alessandro Fadda Presidente della Provincia di Parma e Roberta Frisoni Assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna. È prevista la presenza di Daniela Garnero Santanché, Ministro del Turismo, per le conclusioni e il taglio del nastro.

I numeri

Al Salone del Camper sono presenti più di 600 veicoli ricreazionali esposti da produttori italiani e mondiali su una superficie di oltre 100.000 mq., oltre 300 gli espositori, un pubblico atteso di oltre 100.000 fedelissimi visitatori e 4 aree espositive. Quella dedicata al “core business” vale a dire Camper e Caravan con i veicoli ricreazionali; Percorsi e Mete rivolta all’offerta turistica, alla scoperta di nuove destinazioni e agli eventi culturali; Shopping riservata all’acquisto di prodotti per la vita open air; Accessori, destinata a tutto l’occorrente per i viaggi in camper, caravan e la vita outdoor.