Vacanze in auto, carta di circolazione: cosa fare se viene persa

La carta di circolazione è il documento che permette a un veicolo di circolare, ossia di muoversi e sostare su strada pubblica o aperta al pubblico. Deve essere esibita a richiesta delle forze dell’ordine in occasione di un normale controllo su strada oppure in seguito a un incidente stradale. Senza carta di circolazione una vettura non può circolare, tant’è che il Codice della strada sanziona l’assenza temporanea del documento a bordo del veicolo con una multa di 42 euro (29,40 con lo sconto per chi paga entro cinque giorni) oltre all’obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia per mostrare il documento.