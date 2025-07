ECO, il festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti

È stato presentato oggi a Roma, presso la sede nazionale di ANCI, ECO Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti - in programma il 16 e 17 settembre 2025 nel Centro Congressi di Piazza di Spagna - l’evento che fa il punto sullo stato dell’arte della transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci nel nostro Paese.

Giunto alla terza edizione, ECO intende coinvolgere i principali attori pubblici e privati nel settore della mobilità sostenibile, analizzandone ogni declinazione: infrastrutture, servizi, mobilità elettrica, innovazione, logistica, intermodalità, economia circolare, governance, salute e sicurezza, educazione e cultura ambientale, riforestazione urbana. Le città intelligenti non sono da intendersi, infatti, nella semplice accezione di smart city, ma come un unico sistema basato su politiche e servizi per la salute e il benessere dei cittadini e delle imprese.

Il programma e gli ospiti

Ci saranno incontri e interviste che metteranno a confronto i rappresentanti del mondo politico, istituzionale, accademico e imprenditoriale. Il pomeriggio del 16 settembre saranno organizzati tavoli di lavoro che vedranno protagonisti esperti e istituzioni, cui saranno invitate le aziende che vogliono operare in modo sostenibile. Tra i rappresentanti delle istituzioni che hanno già confermato la propria partecipazione all’evento: il Presidente Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare Parlamento Europeo Antonio Decaro, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Viceministro alle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il Viceministro all'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava, il Presidente ANCI Gaetano Manfredi, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

I risultati della ricerca

Dopo la survey dello scorso anno sui giovani e la mobilità sostenibile, a settembre ECO porterà i risultati di una ricerca realizzata dall’Istituto Piepoli sui temi della mobilità sostenibile e delle città intelligenti. L’indagine coinvolgerà un campione rappresentativo di 1.000 soggetti maggiorenni a cui verranno sottoposte domande sulle abitudini di spostamento, sulla consapevolezza dell’impatto ambientale delle proprie abitudini, sulla pluralità tecnologica, sull’economia circolare e sull’impatto dell’IA nel mondo della mobilità e dei trasporti. L’indagine permetterà inoltre di realizzare l’indice della mobilità sostenibile dei cittadini italiani.

Il premio

Durante il Festival ogni partner premierà una realtà che si è distinta nei diversi ambiti della mobilità e della sostenibilità.

L’appuntamento con ECO Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti è dunque per il 16 e 17 settembre 2025, Spazio Eventi- Piazza di Spagna, durante la Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre), la più importante campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile.

https://ecofest.net/