Subaru Forester, in Giappone arriva l'airbag per proteggere i ciclisti

Da Subaru arriva l'airbag per proteggere i ciclisti. La casa automobilistica fa debuttare il nuovo sistema, per ora in Giappone, sul nuovo suv Forester. Una soluzione innovativa ad un problema serio, visto il constante aumento dell’uso della bicicletta nelle città, spinto dalla crescente sensibilità verso uno stile di vita sostenibile. Sempre più cittadini scelgono di pedalare per recarsi al lavoro o a scuola, ma la strada rimane un luogo pericoloso per chi si muove su due ruote. E le infrastrutture ciclabili sono spesso carenti.

Come funziona l'airbag per ciclisti

L'airbag esterno di Subaru è pensato esclusivamente per i ciclisti. Svelato al Japan Mobility Show 2024 e introdotto ora sul Forester in Giappone, il sistema si attiva in caso di impatto imminente, gonfiandosi sul fronte del veicolo per attutire l’urto con il corpo del ciclista. Progettato per tener conto della velocità e della posizione tipica di chi pedala, il dispositivo potrebbe ridurre traumi gravi in caso di collisione. Tuttavia, per garantire davvero la sicurezza stradale, non basta la tecnologia: è necessaria una strategia complessiva che renda le città più sicure e a misura di bicicletta.