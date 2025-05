Cambio gomme estive 2025, scadenze e sanzioni. Cosa sapere

L'estate si avvicina e con lei anche l'appuntamento annuale per il cambio gomme. Entro il 15 maggio sarà obbligatorio montare sulla propria auto gli pneumatici estivi. Secondo la legge, il treno gomme adatto alle temperature più alte, che sostituisce quello invernale, dovrà essere mantenuto fino al 15 ottobre 2025, dopodiché sarà obbligatoria l'installazione degli pneumatici invernali. Ma quali sono le scadenze e le possibili sanzioni in caso di mancata sostituzione? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Chi deve cambiare le gomme

A essere interessate dal cambio gomme non sono tutte le tipologie di pneumatico. Come spiega anche Federpneus, l’Associazione nazionale rivenditori specialisti di pneumatici, l'obbligo interessa soltanto chi monta pneumatici invernali (riconoscibili dalla marcatura M+S, “Mad & Snow”, sulla spalla dello pneumatico) che hanno un codice di velocità inferiore a quello presente sulla carta di circolazione. Come prevede il Codice Stradale, gli pneumatici invernali M+S con indice di velocità uguale o superiore a quanto indicato sulla carta di circolazione possono circolare liberamente anche in estate. Stessa regola per gli pneumatici da "quattro stagioni”.

L’indice di velocità

Per capire se uno pneumatico è adatto, è opportuno ricordare il codice alfabetico che indica la velocità massima raggiungibile da un determinato pneumatico. Ad ogni lettera corrisponde un differente livello di velocità: se il libretto di circolazione pone come valore di riferimento un indice di velocità H, che corrisponde a 210 km/h raggiungibili dallo pneumatico, e le gomme da neve attualmente attive nella vettura sono classificate con indice Q (che equivale a 160 km/h), la sostituzione è d’obbligo.

Per chi non è obbligatorio

Potranno non procedere con il cambio gomme coloro che montano gomme quattro stagioni e quelli che hanno gomme con un indice di velocità che sia uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione. In questo caso gli pneumatici possono essere usati tutto l’anno senza rischi. Gli pneumatici All Season sono adatti a percorrere chilometri sia con il freddo che con il caldo e solitamente sono dotati di un battistrada con forma a "V", capace di smaltire rapidamente l'acqua piovana.