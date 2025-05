Stylish Rent, un nuovo sito per la mobilità di alta gamma

Un nuovo sito (www.stylishrent.com), disponibile in italiano e inglese, concepito per offrire agli utenti un’esperienza digitale intuitiva, personalizzata ed esclusiva. In un mondo in cui la mobilità si fonde con il lifestyle, Stylish Rent riscrive il concetto di noleggio auto di alta gamma: non è il cliente a recarsi in agenzia per ritirare la vettura, ma è Stylish Rent a raggiungere il cliente. Dalla porta di casa a una villa immersa nella campagna toscana, da una stazione ferroviaria a un aeroporto privato, attraverso il sito è possibile usufruire di servizio senza limiti di luogo o di tempo.

Prima realtà italiana a offrire sistema di prenotazione customizzato

Si tratta della prima realtà in Italia ad adottare un sistema di prenotazione completamente customizzato: Stylish Rent, infatti, permette di selezionare online, l’indirizzo esatto di consegna e ritiro della vettura, garantendo consegne e ritiri 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, su tutto il territorio nazionale e nel sud Europa. Tra le principali novità del nuovo portale un processo di prenotazione ancora più rapido, intuitivo e personalizzabile, oltre a una sezione news dinamica, per restare aggiornati su tutte le novità della flotta e sulle attività. Ogni auto viene consegnata da un driver dedicato, pronto a illustrare ogni funzionalità e a garantire accoglienza.