Torino, Auto Moto Turin Show: programma, eventi e ospiti edizione 2025

Torino si prepara ad accogliere la seconda edizione di AMTS - Auto Moto Turin Show, in programma dal 4 al 6 aprile 2025 negli spazi di Lingotto Fiere a Torino. Esposizione, ma anche esperienza diretta e spettacolo all'insegna della passione per i motori. Nell’area experience, il pubblico potrà mettersi alla prova con test drive e prove su pista, vivendo l’emozione della guida ad alte prestazioni. Nell’area show performance dal vivo e ospiti d’eccezione, tra creator e professionisti del settore. Non mancheranno le icone dell’automotive, dalle auto d’epoca alle ultime novità, per un viaggio tra storia e futuro che unisce collezionisti, esperti e appassionati.

50.000 metri quadri di evento con 2 padiglioni espositivi, una pista esterna, show e spettacoli e il digital Garage. Tutte le attività sono gratuite e incluse nel biglietto d'ingresso, ad eccezione della TAXI Drift Experience.

La novità 2025: TAXI DRIFT

In collaborazione con D-RACE Italian Drifting, sarà possibile salire a bordo di una vera auto da drift e provare l’emozione di "derapate" spettacolari accanto a un pilota professionista. Un giro mozzafiato su una vettura da competizione, tra accelerazioni fulminee e curve al limite.

Il biglietto che include l'ingresso ad AMTS + TAXI DRIFT EXPERIENCE ha un costo di €52 e l'attività è riservata ad un pubblico maggiorenne. Attività limitata a 100 slot.