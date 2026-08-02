Alluvioni in Cina, piogge torrenziali e migliaia di evacuati

Forti piogge e inondazioni hanno colpito diverse regioni della Cina, attivando i piani d'emergenza nelle province di Jilin, Heilongjiang, Gansu e nella municipalità di Chongqing. Le autorità hanno evacuato migliaia di residenti dalle zone a rischio per il pericolo di piene e frane. In diverse aree le precipitazioni proseguiranno nei prossimi giorni sfiorando i duecento millimetri di accumulo. A Heilongjiang il livello dei fiumi è salito rapidamente provocando il crollo strutturale nei pressi di un ponte.