Alluvioni in Cina, piogge torrenziali e migliaia di evacuati

Forti piogge e inondazioni hanno colpito diverse regioni della Cina, attivando i piani d'emergenza nelle province di Jilin, Heilongjiang, Gansu e nella municipalità di Chongqing. Le autorità hanno evacuato migliaia di residenti dalle zone a rischio per il pericolo di piene e frane. In diverse aree le precipitazioni proseguiranno nei prossimi giorni sfiorando i duecento millimetri di accumulo. A Heilongjiang il livello dei fiumi è salito rapidamente provocando il crollo strutturale nei pressi di un ponte.
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