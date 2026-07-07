Tornado e maltempo devastano la Cina centrale

Violenti temporali e due tornado hanno colpito la provincia di Hubei, nella Cina centrale, provocando almeno otto morti e un disperso. I venti, che hanno raggiunto i 149 chilometri orari, hanno scoperchiato tetti, rovesciato automobili e disseminato detriti nelle strade di diverse città, tra cui Huanggang ed Ezhou. Le immagini mostrano la forza delle raffiche e il passaggio di uno dei tornado. Secondo le autorità locali, fenomeni di questo tipo sono estremamente rari nella provincia: l'ultimo tornado registrato risaliva al 2021.
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