Tornado e maltempo devastano la Cina centrale

Violenti temporali e due tornado hanno colpito la provincia di Hubei, nella Cina centrale, provocando almeno otto morti e un disperso. I venti, che hanno raggiunto i 149 chilometri orari, hanno scoperchiato tetti, rovesciato automobili e disseminato detriti nelle strade di diverse città, tra cui Huanggang ed Ezhou. Le immagini mostrano la forza delle raffiche e il passaggio di uno dei tornado. Secondo le autorità locali, fenomeni di questo tipo sono estremamente rari nella provincia: l'ultimo tornado registrato risaliva al 2021.