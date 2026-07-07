Cuba, dopo il blackout riprende la fornitura di elettricità

Cuba ha avviato il graduale ripristino della fornitura di elettricità dopo il collasso della rete nazionale che, nella giornata di lunedì, ha lasciato senza corrente gran parte dell'isola. Il gestore elettrico ha ripristinato l'alimentazione dando priorità a ospedali, centri per la produzione alimentare e altri servizi essenziali. Nel pomeriggio la rete riusciva però a soddisfare appena l'1% della domanda di elettricità dell'Avana. Le autorità non hanno ancora reso note le cause del guasto. Si tratta dell'ottavo blackout nazionale dall'ottobre 2025 e del terzo dall'inizio dell'anno, in un Paese che da mesi affronta una grave crisi energetica, aggravata dal deterioramento della rete elettrica e dalla carenza di carburante.