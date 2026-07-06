Norvegia, anche l'esercito celebra l'impresa ai Mondiali

Le forze armate norvegesi hanno festeggiato sui canali social lo storico successo per 2-1 della propria Nazionale di calcio contro il Brasile ai Mondiali. In un video diventato subito virale, i militari si sono immortalati mentre eseguono la tradizionale "remata vichinga" come gesto di supporto e celebrazione per l'impresa sportiva della squadra.
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