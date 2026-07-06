Festival dell'Ommegang, a Bruxelles scontri tra cavalieri

A Bruxelles oltre mille figuranti di diverse generazioni hanno sfilato dal quartiere del Sablon fino alla Grand Place per il Festival dell'Ommegang, l'evento inserito nella lista del patrimonio immateriale UNESCO che rievoca le tradizioni medievali del Belgio. Nella storica piazza del Sablon i cavalieri in armatura hanno rievocato i tornei equestri del periodo sfidandosi con riproduzioni di lance storiche. Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza di unire le antiche tradizioni con la partecipazione della comunità.
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