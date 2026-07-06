Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Festival dell'Ommegang, a Bruxelles scontri tra cavalieri

Mondo

A Bruxelles oltre mille figuranti di diverse generazioni hanno sfilato dal quartiere del Sablon fino alla Grand Place per il Festival dell'Ommegang, l'evento inserito nella lista del patrimonio immateriale UNESCO che rievoca le tradizioni medievali del Belgio. Nella storica piazza del Sablon i cavalieri in armatura hanno rievocato i tornei equestri del periodo sfidandosi con riproduzioni di lance storiche. Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza di unire le antiche tradizioni con la partecipazione della comunità.

Prossimi video

Norvegia, anche l'esercito celebra l'impresa ai Mondiali

Mondo

Notte di attacchi missilistici russi su Kiev: morti e feriti

Mondo

Festival dell'Ommegang, a Bruxelles scontri tra cavalieri

Mondo

Operazione Europol, 27 arresti per rete aggressioni sessuali

Mondo

Vasti incendi in Francia, Spagna, Portogallo e Grecia

Mondo

Teheran, la bara di Khamenei passa lungo il corteo funebre

Mondo