Notte di attacchi missilistici russi su Kiev: morti e feriti

Una serie di esplosioni ha scosso Kiev nelle prime ore del 6 luglio, quando missili e droni russi hanno colpito la capitale ucraina. Diverse persone sono state uccise e molte decine sono rimaste ferite, d’altra parte le stime sono in continuo aggiornamento. Diversi i danni anche alle strutture: solo nel quartiere storico di Podilskyi, sono stati colpiti quattro edifici residenziali. In uno tra questi, i soccorritori hanno aiutato a evacuare gli abitanti che erano rimasti all’interno durante gli attacchi.