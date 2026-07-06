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Cina, funamboli ricreano scena di "Viaggio in Occidente"

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Nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, quattro funamboli hanno ricreato una celebre scena del classico letterario "Viaggio in Occidente". Gli acrobati, travestiti da monaco Xuanzang e i suoi tre discepoli, tra cui il Re Scimmia, hanno camminato su una corda tesa sopra un precipizio a mille metri d'altezza nell'area panoramica del monte Beidi.

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