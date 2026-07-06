Cina, funamboli ricreano scena di "Viaggio in Occidente"

Nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, quattro funamboli hanno ricreato una celebre scena del classico letterario "Viaggio in Occidente". Gli acrobati, travestiti da monaco Xuanzang e i suoi tre discepoli, tra cui il Re Scimmia, hanno camminato su una corda tesa sopra un precipizio a mille metri d'altezza nell'area panoramica del monte Beidi.
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