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Sky Cube 6/7 - Nuova frattura tra Trump e Meloni?

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L’ultimo attacco social del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni riaccende il dibattito sulla frattura nei rapporti con Washington. In questa puntata di Sky Cube Ketty Riga dialoga con Federico Leoni e Andrea Bonini

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