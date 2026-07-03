Attacco russo a Kiev, almeno 30 morti e lutto cittadino

A Kiev i soccorritori lavorano tra le macerie alla ricerca di superstiti dopo un attacco russo con missili e droni che ha provocato almeno 30 morti e 92 feriti. Il sindaco Vitali Klitschko ha definito l'incursione la più letale dell'anno sulla capitale dichiarando il lutto cittadino. Mosca ha parlato di ritorsione per gli ultimi assalti ucraini subiti.
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