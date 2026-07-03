Svizzera, per i ghiacciai è già il Glacier Loss Day

In Svizzera è scattato il 29 giugno il "Glacier Loss Day", il secondo più anticipato di sempre. Questo giorno segna il momento cruciale in cui i ghiacciai esauriscono tutta la neve accumulata durante l'inverno e iniziano a perdere massa e ghiaccio antico. Matthias Huss, direttore del Glacier Monitoring Switzerland, ha dichiarato che la situazione è molto critica. Il ghiacciaio del Rodano ha perso 8 metri di spessore da giugno 2025 e ben 1,5 metri nelle ultime due settimane di caldo estremo.
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