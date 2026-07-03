Sei orsi tibetani, salvati dagli allevamenti per l'estrazione della bile in Corea del Sud, hanno iniziato una nuova vita al Knuthenborg Safaripark, in Danimarca. È la prima volta che ex orsi della bile vengono trasferiti in Europa. Dopo oltre due anni di preparazione e una complessa operazione internazionale, gli animali sono stati trasportati in sicurezza e rilasciati gradualmente in un'ampia area boschiva dove potranno muoversi liberamente, nuotare e cercare cibo. In Corea del Sud, dove l'industria degli allevamenti della bile è in fase di dismissione, oltre 100 orsi salvati attendono ancora una sistemazione permanente.
Prossimi video
Attentato Monaco, diffusa foto della presunta attentatrice
Mondo
Terremoto Venezuela, si scava per salvare bambino di 9 anni
Mondo
Ebola, al via in Congo la sperimentazione di una nuova cura
Mondo
Svizzera, per i ghiacciai è già il Glacier Loss Day
Mondo
Attentato Monaco, media: "La donna è fuggita verso l'Italia"
Mondo
Attacco russo a Kiev, almeno 30 morti e lutto cittadino
Mondo
Danimarca accoglie sei orsi salvati in Corea del Sud
Mondo