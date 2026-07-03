Danimarca accoglie sei orsi salvati in Corea del Sud

Sei orsi tibetani, salvati dagli allevamenti per l'estrazione della bile in Corea del Sud, hanno iniziato una nuova vita al Knuthenborg Safaripark, in Danimarca. È la prima volta che ex orsi della bile vengono trasferiti in Europa. Dopo oltre due anni di preparazione e una complessa operazione internazionale, gli animali sono stati trasportati in sicurezza e rilasciati gradualmente in un'ampia area boschiva dove potranno muoversi liberamente, nuotare e cercare cibo. In Corea del Sud, dove l'industria degli allevamenti della bile è in fase di dismissione, oltre 100 orsi salvati attendono ancora una sistemazione permanente.