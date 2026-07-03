Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Danimarca accoglie sei orsi salvati in Corea del Sud

Mondo

Sei orsi tibetani, salvati dagli allevamenti per l'estrazione della bile in Corea del Sud, hanno iniziato una nuova vita al Knuthenborg Safaripark, in Danimarca. È la prima volta che ex orsi della bile vengono trasferiti in Europa. Dopo oltre due anni di preparazione e una complessa operazione internazionale, gli animali sono stati trasportati in sicurezza e rilasciati gradualmente in un'ampia area boschiva dove potranno muoversi liberamente, nuotare e cercare cibo. In Corea del Sud, dove l'industria degli allevamenti della bile è in fase di dismissione, oltre 100 orsi salvati attendono ancora una sistemazione permanente.

Prossimi video

Attentato Monaco, diffusa foto della presunta attentatrice

Mondo

Terremoto Venezuela, si scava per salvare bambino di 9 anni

Mondo

Ebola, al via in Congo la sperimentazione di una nuova cura

Mondo

Svizzera, per i ghiacciai è già il Glacier Loss Day

Mondo

Attentato Monaco, media: "La donna è fuggita verso l'Italia"

Mondo

Attacco russo a Kiev, almeno 30 morti e lutto cittadino

Mondo