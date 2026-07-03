New York, i Marines celebrano 250 anni con il Silent Drill

Il Silent Drill Platoon dei Marines statunitensi si è esibito a Times Square, a New York, nell'ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario del Corpo dei Marines. Il reparto d'élite, composto da 24 militari, è famoso per le spettacolari esibizioni di precisione con i fucili, eseguite senza alcun comando vocale e con movimenti perfettamente sincronizzati. L'unità rappresenta il Corpo dei Marines in eventi pubblici negli Stati Uniti e all'estero, promuovendone tradizioni e storia.