Iran, l'ultimo saluto alla Guida Suprema Khamenei

A Teheran sono iniziate le cerimonie funebri per la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso nei raid condotti da Stati Uniti e Israele durante il conflitto con l'Iran. Le bare di Khamenei e di alcuni familiari, morti nello stesso attacco, sono state esposte al pubblico in vista di un lungo programma di commemorazioni che si svolgerà nei prossimi giorni tra Teheran, Qom, Mashhad e le città sante irachene di Najaf e Kerbala. Alle esequie partecipano anche delegazioni internazionali, mentre le autorità iraniane puntano a trasformare le celebrazioni in una grande manifestazione di sostegno alla Repubblica Islamica.