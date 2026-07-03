Florida, l'aeroporto di Palm Beach dedicato a Donald Trump

Sono comparsi i nuovi cartelli stradali che indicano il "President Donald J. Trump International Airport", dopo la decisione di rinominare l'aeroporto internazionale di Palm Beach in onore del presidente degli Stati Uniti. La legge è stata firmata lo scorso marzo dal governatore della Florida Ron DeSantis. La scelta arriva dopo l'approvazione del progetto per ospitare a Miami la futura biblioteca presidenziale di Trump. L'attuale presidente si è trasferito stabilmente in Florida nel 2019, fissando la propria residenza nel resort di Mar-a-Lago, a Palm Beach.