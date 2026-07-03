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Rio, il Cristo Redentore si illumina per il Venezuela

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Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro si è illuminato con i colori della bandiera del Venezuela in omaggio alle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Paese. Sul monumento è stato proiettato anche un messaggio di SOS per sostenere la campagna di solidarietà promossa dalla Chiesa cattolica brasiliana, finalizzata alla raccolta di aiuti per le popolazioni colpite. Secondo i dati diffusi dalle autorità, il bilancio delle vittime è salito a 2.595. Il Brasile ha già inviato diversi voli con aiuti umanitari, compresi i materiali necessari per allestire un ospedale da campo nello Stato di La Guaira.

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