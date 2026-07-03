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Attentato Monaco, diffusa foto della presunta attentatrice

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Si chiama Anastasiia Berezovska la presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la compagna Anna Nasobina e il figlio tredicenne. La donna, ucraina di 39 anni, residente in Germania, sarebbe scappata prima in Francia, poi avrebbe attraversato il confine italiano per raggiungere la Svizzera. L’Interpol ha emesso un mandato di ricerca di codice rosso.

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