Brasile, festa a Rio: un anno ai Mondiali femminili 2027

Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro si è illuminato di verde e giallo per celebrare il conto alla rovescia a un anno dai Mondiali femminili di calcio 2027. Al Teatro Municipale della città l'Orchestra Sinfonica Brasiliana ha eseguito inoltre un concerto in onore delle pioniere del calcio femminile verdeoro. Il Brasile ospiterà la prima edizione del torneo in Sud America.