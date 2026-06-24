Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Brasile, festa a Rio: un anno ai Mondiali femminili 2027

Mondo

Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro si è illuminato di verde e giallo per celebrare il conto alla rovescia a un anno dai Mondiali femminili di calcio 2027. Al Teatro Municipale della città l'Orchestra Sinfonica Brasiliana ha eseguito inoltre un concerto in onore delle pioniere del calcio femminile verdeoro. Il Brasile ospiterà la prima edizione del torneo in Sud America.

Prossimi video

Brasile, festa a Rio: un anno ai Mondiali femminili 2027

Mondo

Medioriente, la fine del conflitto ma con maggiore debolezza

Mondo

Germania, black-out totale circolazione treni nella notte

Mondo

Nord Corea, Kim potenzia la flotta: 2 navi l'anno per 5 anni

Mondo

Trump contro Senato Usa: insensato voto su poteri di guerra

Mondo

Iran, Trump: su ispettori Onu Teheran mente e lo sa

Mondo