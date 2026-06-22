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Jonathan Coe: "Brexit errore con cui convivere per ora"

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Lo scrittore originario di Birmingham racconta il suo punto di vista speciale sulle vicende britanniche. Diviso tra 40 anni di vita a Londra e le radici provinciali, osserva l'ascesa dell'estrema destra e i cambiamenti del suo Paese: "Dall'uscita dall'Ue viviamo nel caos politico. Siamo come una coppia sposata che ha attraversato una lite dolorosa, con terapia di coppia, separazioni di prova. Alla fine ha deciso di restare insieme, ma la cosa non ha funzionato e non ha voglia di riaprire la discussione"

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