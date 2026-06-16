Svizzera, al Bürgenstock la firma dell'intesa Usa-Iran

Il resort di Bürgenstock Resort, in Svizzera, è stato scelto come sede per la firma ufficiale dell'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo le autorità svizzere, l'accordo, già approvato in forma elettronica dai rispettivi leader, dovrebbe essere sottoscritto di persona il 19 giugno. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha annunciato un nuovo round di colloqui con Washington, mentre il Bürgenstock si conferma luogo simbolo della diplomazia internazionale dopo aver ospitato nel 2024 il summit sulla pace in Ucraina.
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