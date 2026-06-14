Ginevra blindata per il G7, attesi 50mila manifestanti

In vista del G7 di Evian-les-Bains, in Francia, le autorità svizzere hanno schierato 4.000 soldati e rafforzato la sicurezza a Ginevra per le delegazioni internazionali in transito per l'aeroporto. In città sono attesi circa 50mila manifestanti e cortei di protesta. Ingressi e vetrine di negozi ed edifici sono stati sbarrati con pannelli di legno.