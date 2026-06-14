Bici vittoriane a Londra, battuti quattro record mondiali

Il Penny Farthing Club, fondato nel 2013 per far rivivere le biciclette vittoriane, ha stabilito quattro Guinness World Records al London Nocturne del 13 giugno. Il fondatore Neil Laughton ha guidato il biciclo più grande; i fratelli Flo e Finn Woodward invece quello più piccolo. Roger Davies ha percorso 100 metri bendato su un monociclo, mentre Henrik Hedstrom è riuscito a percorrere gli stessi 100 metri facendo un numero da giocoliere.
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