In occasione della Festa nazionale russa, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha inviato un messaggio a Vladimir Putin ribadendo il pieno sostegno di Pyongyang alle politiche interne ed estere di Mosca. Kim ha definito sempre più forte l'alleanza tra i due Paesi, rafforzata dal partenariato strategico siglato nel 2024 e dalla crescente cooperazione politico-militare nel contesto della guerra in Ucraina.
Prossimi video
Indonesia, studenti in piazza contro il governo Prabowo
Mondo
Papa Leone in Spagna: Siamo tutti migranti
Mondo
Guerra Ucraina Russia a Sky Tg24 Mondo, chi sta vincendo?
Mondo
Corea del Nord, Kim Jong Un esprime pieno sostegno a Putin
Mondo
Addio a David Hockney, maestro della Pop Art britannica
Mondo
Sky TG24, Timeline, aumenta la spesa per la difesa. Le dichiarazioni di Trump sull’Iran
Mondo
USA, tornado e forti tempeste colpiscono il Midwest
Mondo