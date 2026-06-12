Corea del Nord, Kim Jong Un esprime pieno sostegno a Putin

In occasione della Festa nazionale russa, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha inviato un messaggio a Vladimir Putin ribadendo il pieno sostegno di Pyongyang alle politiche interne ed estere di Mosca. Kim ha definito sempre più forte l'alleanza tra i due Paesi, rafforzata dal partenariato strategico siglato nel 2024 e dalla crescente cooperazione politico-militare nel contesto della guerra in Ucraina.