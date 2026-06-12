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Indonesia, studenti in piazza contro il governo Prabowo

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Centinaia di studenti hanno manifestato a Giacarta contro le politiche economiche del presidente Prabowo Subianto, contestando in particolare l'aumento del prezzo dei carburanti e alcune delle principali misure di spesa pubblica del governo. La protesta, ribattezzata "Heading to Bankrupt Indonesia", denuncia il rischio di un peggioramento dei conti pubblici e un crescente ruolo dei militari nella vita civile del Paese.

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