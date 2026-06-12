Indonesia, studenti in piazza contro il governo Prabowo

Centinaia di studenti hanno manifestato a Giacarta contro le politiche economiche del presidente Prabowo Subianto, contestando in particolare l'aumento del prezzo dei carburanti e alcune delle principali misure di spesa pubblica del governo. La protesta, ribattezzata "Heading to Bankrupt Indonesia", denuncia il rischio di un peggioramento dei conti pubblici e un crescente ruolo dei militari nella vita civile del Paese.