California, vasto incendio in un magazzino a Tracy

Un vasto incendio è divampato in un magazzino della Medline a Tracy, in California. I vigili del fuoco sono subito intervenuti dopo l'allarme ricevuto dalla polizia, che ha chiuso le strade limitrofe per agevolare le operazioni e le evacuazioni. Le autorità locali hanno segnalato un forte peggioramento della qualità dell'aria, invitando i residenti a evitare la zona.