Nel parco tematico Locajoy di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, i panda rossi nati a giugno hanno ricevuto una festa di compleanno speciale. Per l'occasione, i custodi hanno preparato un colorato banchetto a base di frutta fresca, con spiedini di uva, mela, banana e susina disposti su grandi vassoi di anguria. Gli animali hanno accolto con entusiasmo il regalo, attirando l'attenzione dei visitatori.
Prossimi video
Bolivia, scontri tra agricoltori e polizia a La Paz
Mondo
Russia, droni su Krasnodar: incendi e feriti
Mondo
Cina, festa di compleanno per i panda rossi
Mondo
Sagrada Familia, il Papa inaugura la Torre di Gesù
Mondo
Sky TG24, Timeline, il Medio Oriente con il fronte iraniano e quello libanese
Mondo
Sky TG24, Timeline, la situazione tra Iran e Usa.I disordini a Belfast
Mondo
Belfast, seconda notte di violenze anti-immigrati
Mondo