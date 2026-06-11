Cina, festa di compleanno per i panda rossi

Nel parco tematico Locajoy di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, i panda rossi nati a giugno hanno ricevuto una festa di compleanno speciale. Per l'occasione, i custodi hanno preparato un colorato banchetto a base di frutta fresca, con spiedini di uva, mela, banana e susina disposti su grandi vassoi di anguria. Gli animali hanno accolto con entusiasmo il regalo, attirando l'attenzione dei visitatori.