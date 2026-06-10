Pakistan, precipita elicottero militare in Kashmir

Un elicottero Mi-17 dell'esercito pakistano è precipitato nei pressi di Muzaffarabad, nel Kashmir amministrato dal Pakistan. Secondo le forze armate, il velivolo si è schiantato durante il decollo a causa di un presunto guasto tecnico e non ci sono sopravvissuti. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le squadre di soccorso, mentre è stata aperta un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
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